Jorginho, l’agente: “Napoli rappresenta una piazza speciale, ma al momento nessun contatto con noi”

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato a proposito delle recenti indiscrezioni che vorrebbero un ritorno del centrocampista italo-brasiliano al Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue dichiarazioni: “Jorginho è in scadenza il 30 giugno, abbiamo una proposta di rinnovo e diamo priorità al Chelsea. Napoli ha rappresentato la nostra casa in Italia, Giuntoli apprezza molto il ragazzo, per noi è una piazza speciale. Se ci fosse un nuovo interesse saremmo felici, però al momento il Napoli non ha avuto contatti con noi”.