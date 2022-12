I Goal Più Belli del 2022 – Al terzo posto la sforbiciata di Petagna per battere la Sampdoria

9 gennaio 2022, il Napoli per la prima al Maradona del nuovo anno affronta la Sampdoria dopo il pareggio 1-1 allo Stadium contro la Juventus. Gli azzurri arrivano al match con parecchie indisponibilità tra infortuni (Osimhen), Coppa d’Africa (Koulibaly ed Anguissa) e casi Covid(Lozano e Mario Rui). E verso la mezz’ora del primo tempo si ferma anche Lorenzo Insigne per infortunio muscolare. Nel primo tempo le emozioni sono poche, da segnalare solo un gol annullato a Juan Jesus ed un tiro di Politano di poco fuori. Quando il primo tempo sembra concludersi in parità arriva la svolta. Dopo un’azione un pò confusa in area di rigore blucerchiata la palla rimane in area e su questa si avventa Andrea Petagna che con una sforbiciata volante batte Audero per l’1-0. Nel secondo tempo il Napoli avrebbe anche due occasioni per chiuderla con lo stesso Petagna e Mertens, ma senza successo. Da segnalare anche che questa partita è stata l’unica in serie A di Axel Tuanzebe, difensore appena arrivato in prestito dal Manchester United con la maglia azzurra. Il Napoli vincerà 1-0, rimanendo in scia di Milan ed Inter.