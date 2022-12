2022 – I tre avvenimenti positivi per Napoli e per il Napoli – Al terzo posto…La straripante vittoria ad Amsterdam

Il 2022, è stato un anno estremamente positivo per il Napoli e per Napoli. In questa classifica andremo a selezionare i 3 eventi di maggior rilievo che hanno caratterizzato questo 2022. Al terzo posto, ricordiamo la clamorosa vittoria del Napoli in casa dell’Ajax per ben 1-6. Alla vigilia di questa partita, molti tifosi erano scettici su quali potessero essere le sorti del Napoli, dopo le vittorie straripanti nelle prime due giornate di Champions contro Rangers e Liverpool. Tutti si aspettavano una battuta d’arresto e invece la corazzata azzurra sfornò una prestazione a dir poco clamorosa, travolgendo i padroni di casa in uno stadio ricco di storia e romanticismo. Senza dubbi, questa vittoria ha regalato al Napoli i 3 punti nel girone ed una buona fetta di qualificazione, ma anche una credibilità a livello europeo che mai come quest’anno è sempre più forte. In quella magica sera, è arrivato anche il primo gol in Champions di Kvaratskhelia. Dunque, una serata da incorniciare per i giocatori azzurri e per tutti i tifosi partenopei.