Continua la rubrica dedicata al Mondiale in Qatar e alla performance degli azzurri durante la manifestazione più importante per quanto riguarda le Nazionali.

Dopo aver analizzato il cammino dei deludenti sudamericani Lozano ed Olivera, oggi ci trasferiamo nel continente africano e parliamo del giocatore che è uscito ai gironi come i primi due, ma che ha fatto bene con la sua Nazionale: stiamo parlando del camerunense Anguissa.

Il suo cammino in Qatar è iniziato con qualche voce che vedeva il centrocampista del Napoli in contrasto con il capo della Federazione, Samuel Eto’o, ma alla fine ha giocato tutte e tre le gare da titolare.

Per la sua Nazionale era, a parere di chi scrive, uno dei gironi peggiori possibili, perché tralasciando il Brasile, c’erano anche le esperte e talentuose europee come Serbia e Svizzera: nonostante ciò, la squadra africana ha terminato a 4 punti, al terzo posto.

Per Anguissa, come dicevamo, tre gare da titolare, in cui ha guidato il centrocampo da giocatore leader a 2 con Koundè e Hongla, e soprattutto la soddisfazione di battere il Brasile nell’ultima giornata, una gioia non da poco.