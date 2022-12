L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla permanenza all’Inter di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano, infatti, la società milanese avrebbe già avviato i primi contatti con il Chelsea per il rinnovo del prestito ma manca ancora qualcosa. La dirigenza nerazzurra non è convintissima di voler puntare ancora sul bomber belga visto la prima parte di stagione passata quasi sempre in infermeria.

Da questo punto di vista sarà già decisiva la sfida col Napoli! Lukaku, dopo la grande delusione col Belgio ai Mondiali, vuole tornare a convincere e farà di tutto per partire titolare già il 4 gennaio contro i partenopei. Anche Simone Inzaghi aspetta con ansia il rientro dell’ex Manchester United, l’Inter ha bisogno di rialzarsi dopo una prima parte di stagione non proprio brillante.