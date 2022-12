L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla prestazione offerta da Mario Rui in Napoli-Villareal. Nonostante la prestazione dei partenopei non sia stata convincente, il portoghese ha letteralmente brillato diventando, indubbiamente, il migliore dei suoi. Ancora non convince il 4-2-3-1 adottato da Spalletti! Il Napoli sperimenta ma si sono visti i limiti di un sistema tattico che lascia troppo esposto il fianco agli avversari. Ecco svelato il motivo del cambio di rotta da parte dell’ex tecnico di Inter e Roma. In campionato, infatti, Spalletti si è sempre affidato al 4-3-3 che ha garantito un miglior equilibrio sia in attacco che in difesa.