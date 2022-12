Con la chiusura della Coppa del Mondo che ha visto trionfare l’Argentina, gli occhi di tutti gli sportivi ora sono tutti puntati sul ritorno a pieno ritmo dei massimi campionati europei. Il Napoli continua a lavorare in gruppo in vista dell’ultima amichevole di questa sosta, mercoledì alle ore 20:00 contro il Lille. La SSC Napoli fa sapere, attraverso il report dell’allenamento mattutino, che sono definitivamente rientrati dagli impegni con la nazionale: Anguissa, Lozano e Olivera! I ragazzi di Luciano Spalletti sono ormai quasi al completo. Mancano all’appello solo Zielinski e Kim (rientro previsto entro la fine di questa settimana) e Rrahmani che ha quasi smaltito l’infortunio che lo fermò nella sfida con la Cremonese. Di seguito il report completo pubblicato sul sito ufficiale del club:

“La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Di seguito il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto seduta tecnico tattica e lavoro aerobico. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Primo giorno di allenamento per Anguissa, Lozano e Olivera che sono rientrati dagli impegni con la Nazionale ai Mondiali. I tre azzurri hanno svolto esercitazione in palestra e lavoro personalizzato in campo. Politano ha svolto seduta con la squadra. Rrahmani ha svolto prima parte di lavoro con il gruppo e successivamente allenamento personalizzato. Prima della seduta c’è stato il saluto della squadra ai ragazzi e le ragazze del settore giovanile azzurro e a fine allenamento anche Luciano Spalletti ha rivolto loro un breve discorso formulando, come ogni anno, gli auguri natalizi“.