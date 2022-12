Durante: “Terzini? Giuntoli ne sta prendendo uno all’altezza di Di Lorenzo”

L’agente Fifa Sabatino Durante è intervenuto a 1 Station Radio per parlare del rientro in campo dopo la sosta per il Mondiale.

Ecco le sue parole: “Quale squadra riscontrerà difficoltà dopo la sosta? Non credo che il Napoli riscontrerà particolari problematiche, ha svolto anche una mini preparazione per iniziare al meglio la seconda parte di stagione. Non penso che la sosta abbia fatto male neppure alla Juve, soltanto le vicende extra-calcistiche potranno influenzare l’andamento dei bianconeri durante il campionato. Ma questo è l’anno di Diego Armando Maradona: il Napoli vince alla grande, l’Argentina è arrivata in finale…”

“È giunto il momento nel quale gli azzurri e la Seleccion devono tornare finalmente a vincere. Mi auguro che la squadra di Spalletti possa trionfare al termine del campionato”.

Su Bereszynski al Napoli: “Se il Napoli dovesse ingaggiare un terzino di rincalzo sarebbe sicuramente meglio. Il club azzurro ha lavorato sottotraccia da tempo, Giuntoli sta tentando di prelevare dalla Samp un sostituto all’altezza di Di Lorenzo, se quest’ultimo dovesse avere dei problemi fisici nel corso della stagione”.