Hamsik torna al Napoli? La risposta di Alvino

Il noto giornalista napoletano Carlo Alvino, ha risposto ad alcune domande durante il filo diretto con i tifosi in onda su Radio Kiss Kiss. In particolare, una domanda ha stupit il cronista: “Visto che si parla con sempre maggiore esigenza di un vice-Lobotka, perché non riprendere Marek Hamsik? Magari lo slovacco potrebbe essere l’uomo chiave per vincere lo scudetto”.

Ecco la pronta risposta del giornalista: “Marek Hamsik in azzurro? Così si chiuderebbe il cerchio. A me personalmente piacerebbe tantissimo rivedere lo slovacco con la maglia dei partenopei”.