CdM – Napoli, Raspadori è l’uomo di Spalletti che farà la differenza

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi su Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli si è distinto nelle ultime due amichevoli per la sua favolosa prestazione:

“Raspadori è l’uomo in più, può essere un’arma per diverse soluzioni, anche quelle sperimentate durante il ritiro al Regnum Carya Hotel di Belek. È il quindicesimo uomo di Spalletti nella classifica del minutaggio della prima parte di stagione (728 minuti di gioco), una graduatoria in cui le distanze sono molto più ridotte rispetto per esempio al Napoli di Koulibaly e compagni che aveva gerarchie più consolidate. Spalletti l’ha definito uno sfizio Raspadori mezz’ala, quell’idea potrebbe essere anche una traccia per ampliare le chance di coesistenza tra Jack e Victor, autore di un gol meraviglioso domenica contro il Crystal Palace”.