Il Mattino – A Castel Volturno si lavorerà sulla velocità: il programma

Luciano Spalletti e il suo staff hanno preparato un programma ben definito per il ritorno a Napoli.

Come evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri si incentreranno su un lavoro specifico, relativo alla velocità abbinata al pallone. Dunque si lavorerà molto con la palla per preparare al meglio, tatticamente e tecnicamente, un match cruciale come quello di San Siro. Il resoconto del quotidiano campano: “Nei dieci giorni di ritiro in Turchia la preparazione è stata basata anche sul lavoro a secco per mettere nuova benzina nella gambe in vista degli ultimi cinque mesi con gli impegni di campionato, Champions League e coppa Italia. Da domani e fino al match di campionato contro l’ Inter verrà intensificato il lavoro di velocità con il pallone per crescere in rapidità”.