Il Mattino – Napoli pronto a testare la sua forma contro Villarreal e Lille

Ci saranno altre due amichevoli in programma al Maradona, per il Napoli, in vista del ritorno in campo di gennaio.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, saranno due match in grado di testare il livello di forma e di preparazione degli azzurri contro due ottime squadre del panorama europeo. Contro i francesi, inoltre, la società ha previsto uno sconto importante sui prezzi per garantire ai tifosi partenopei di assistere in massa all’evento: “Villarreal e Lille, sale il ulteriormente il livello degli ultimi due test per il Napoli di Spalletti in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio contro l’ Inter al Meazza: sabato sera (ore 20) l’ amichevole al Maradona contro gli spagnoli degli ex Reina e Albiol e mercoledì 21 (ore 20) ancora allo stadio di Fuorigrotta contro la formazione francese (prezzi dei biglietti che verranno messi in vendita da oggi alle 12: curve 5 euro, distinti 10 euro, Tribuna Nisida 20 euro, Tribuna Posillipo 30 euro, Tribuna Family (10/5 euro)”.