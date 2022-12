Il centrocampista dell’Inter Henrik Mkhitaryan, prossimo avversario del Napoli in Serie A ha parlato ai microfoni di SporMediaset. Il centrocampista armeno ex Roma ha parlato della ripartenza del campionato e del match con il Napoli del 4 gennaio. Queste le sue parole: “Dobbiamo prepararci bene e ripartire forte. Sappiamo che la prima partita con il Napoli è molto importante e dobbiamo fare di tutto per vincere. Se riusciremo a batterli resteremo nella lotta per i primi posti in classifica”.