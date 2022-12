Lo Monaco: “Simone con uno come Osimhen difficile possa giocare tanto, ma merita molti più minuti”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della squadra azzurra e di alcuni componenti della rosa. Il dirigente ha parlato soprattutto di Simeone, il quale ha trovato non molti minuti, ma che a detta sua ne merita molti di più. Queste le sue parole: “Quando hai un centrocampo come quello del Napoli con Lobotka che fa da schermo ci si può permettere anche di usare due mezzali d’assalto. Ndombele per il Napoli è un giocatore che ricopre uno di questi due ruoli. Quando hai uno come Osimhen è difficile cambiare centravanti, ma uno come Simeone dovrebbe essere impiegato con più continuità. Altrimenti Spalletti deve valutare se i due attaccanti possono giocare insieme”.