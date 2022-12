Calciomercato.com – Il Napoli per il dopo Lozano valuta Laurentié del Sassuolo, ecco il prezzo

Il Napoli è sempre vigile sul mercato in entrata e in uscita, soprattutto per quanto riguarda alcuni pezzi pregiati del club. Il Napoli sembra valutare vari nomi per un ipotetico post Lozano, che potrebbe lasciare il club azzurro nel mercato estivo. Come riportato da Calciomercato.com sull’ala messicana ci sono vari club di Premier League, e per questo potrebbe dire addio. Nel caso di addio del ‘Chucky’ il club di Aurelio De Laurentiis starebbe valutando l’ala francese del Sassuolo Arnold Laurentié, per il quale il club azzurro si è già mosso con l’agente e ha chiesto informazioni. Per l’ala ex Lorient il club neroverde vuole una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe salire ancora di più nel corso dei prossimi mesi.