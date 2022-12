Gazzetta – Torna il Napoli: ritmi poco elevati, ma Spalletti ha una certezza

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, analizza la partita del Napoli che hanno giocato un amichevole in Turchia contro l’Antalyasport. L’ottima prestazione di squadra fa felice Spalletti, che prepara i suoi ragazzi al ritorno in campionato dopo la lunga sosta per i mondiali in Qatar.

“Non siamo ancora ai ritmi elevatissimi che hanno messo gli azzurri sul palcoscenico dei protagonisti in Europa, ma in questa fase in cui si è ripreso ad allenarsi da solo una settimana contano soprattutto i concetti di gioco e su questo piano Luciano Spalletti non può che essere soddisfatto. La squadra vince 3-2 in casa dell’Antalyaspor e mostra che li davanti trova sempre tantissime soluzioni per andare in gol”. SI legge sul quotidiano.