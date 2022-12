Gazzetta – Napoli, ottimo lavoro tecnico di Spalletti: l’idea per un nuovo modulo

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli elogiando il lavoro tecnico di Luciano Spalletti. Ieri in amichevole contro l’Antalyaspor gli azzurri hanno vinto 3-2 dimostrando che di certo non hanno perso concentrazione durante questa pausa:

“Anche se con qualche, comprensibile, sbavatura difensiva nella ripresa piace vedere un Napoli capace sempre di difendersi correndo in avanti, cercando di recuperare alto il pallone. Come gli azzurri hanno fatto in tutti e tre i gol: nel primo merito di Raspadori con conclusione all’angolino alto. Nel secondo Jack in coabitazione con Osimhen per Politano. Nel terzo bravo Gaetano a rubar palla e Ndombele a verticalizzare per il solito Raspadori”.