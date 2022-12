Gazzetta: “Raspadori è l’uomo che può fare la differenza”

Giacomo Raspadori è stato tra i protagonisti dell’amichevole di ieri giocata contro l’Antalyasport. L’attaccante azzurro ha segnato una doppietta facendo una prestazione incredibile. Sempre pronto ad aiutare i suoi compagni, a fare la sponda tra centrocampo e attacco sostenendo entrambi i reparti. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, esalta la sua prestazione scrivendo:

“Non solo segna una doppietta e colpisce un palo, ma è l’uomo che sa fare la differenza. Capace di fare la mezzala (così segna il primo gol), la punta (così la seconda rete), il trequartista (il legno lo colpisce così e dalla stessa posizione serve l’assist a Politano); l’uomo di raccordo fra centrocampo e attacco. Un regista avanzato come già avevamo potuto ammirare a tratti durante la prima parte della stagione e che diventa un’arma in più, importantissima, per la capolista”.