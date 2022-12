Napoli su Kadioglu, il papà conferma: “ci ha già contattato, felice del loro interesse

Ferdi Erenay Kadioglu, centrocampista classe ’99 del Fenerbahce, è uno dei talenti in rampa di lancio nel panorama europeo. Tante squadre sul giocatore tra cui anche il Napoli di Luciano Spalletti. La conferma dell’interesse degli azzurri arriva addirittura dal padre del calciatore che ai microfoni di Hurriyet ha parlato del futuro di suo figlio: “Il Napoli e il Milan ci hanno già contattato, ci fa piacere l’interesse di questi big club, ma la priorità per ora è restare in Turchia. Lui vuole vincere il campionato e valuteremo altre mete solo con l’ok del Fenerbahce”.