Fabio Cannavaro, ex calciatore ed oggi allenatore, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport. Tra gli argomenti, si è parlato anche della situazione giudiziaria in cui è coinvolta la Juventus e delle dimissioni in blocco del CdA avvenute lunedì scorso. Di seguito, quanto ha dichiarato a riguardo l’ex difensore. “È stata una sorpresa, però aspettiamo la nuova governance. E non dimentichiamo che la Juve nelle difficoltà ha sempre dato il meglio“.