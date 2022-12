La pagina Instagram dell’hotel Regnum Carya, struttura che ospiterà il Napoli nel corso del suo ritiro, ha ufficializzato i campi di gioco in cui gli azzurri disputeranno le loro amichevoli. In questa occasione, i partenopei sfideranno come noto l’Antalyaspor e il Crystal Palace. La partita contro i turchi verrà disputata al Corendon Airlines Park Stadium, l’impianto in cui l’Antanyaspor disputa le sue gare casalinghe. La sfida contro gli inglesi invece, andrà in scena al campo 1 dell’hotel.