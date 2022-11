Repubblica – Napoli, si parte per la tournèe in Turchia: il programma

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli fornendo novità circa la tournèe in Turchia degli azzurri. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Prende forma il programma ritiro Napoli in Turchia con la partenza prevista entro venerdì e durata fino al 13 dicembre. La squadra di De Laurentiis alloggerà in lussuoso resort nella località turistica di Belek, a mezzora di pullman da Antalya. Gli allenamenti saranno blindati e all’interno del complesso alberghiero da cui la squadra non uscirà mai. Si giocheranno due amichevoli: il 7 dicembre contro la squadra locale dell’Antalyaspor e l’11 dicembre contro gli inglesi del Crystal Palace. Due giorni dopo è previsto il ritorno in Italia e il 17 dicembre gli azzurri saranno di scena al Maradona per il terzo test di questo insolito precampionato autunnale: contro gli spagnoli del Villarreal”.