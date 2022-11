Gazzetta – Spalletti e i suoi ragazzi al Mondiale: tutti e cinque sono scesi in campo

Spalletti può essere soddisfatto dell’apporto degli azzurri al Mondiale.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il tecnico starebbe seguendo assiduamente i calciatori del Napoli scesi in campo al Mondiale: “Spalletti ha fatto cinquina: tutti i suoi ragazzi sono scesi in campo, raccogliendo un notevole minutaggio (741′) considerando che sono la metà di quelli della Juve. Anche per i napoletani una media di prestazioni più che soddisfacenti, a parte Kim, che ha confermato indizi d’ involuzione evidenziati nelle ultime uscite di campionato. O forse si tratta solo di stanchezza. Zielinski ha aggiunto al gioco anche un bel gol”.