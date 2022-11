Gazzetta – Napoli favorito dagli esiti del Mondiale, Juventus “danneggiata”

I calciatori del Napoli non stanno avendo vita facile al Mondiale.

Secondo l’edizione de La Gazzetta dello Sport, Spalletti potrebbe abbracciare quanto prima i suoi cinque figliocci corsi in Qatar. Situazione completamente differente per la Juventus di Max Allegri, intrisa di calciatori appartenenti alle big del mondo pronte a sfidarsi per la vittoria finale: “Lozano, Kim, Anguissa e Olivera potrebbero presentarsi presto a Castelvolturno. Sei uomini di Allegri invece sono spalmati tra Francia, Brasile e Argentina, corazzate che vogliono arrivare a ridosso della finale o oltre. Se Spalletti ritroverà presto giocatori sani e salvi, gratificati comunque da un Mondiale dignitoso, sarà un allenatore soddisfatto, pronto a difendere il primato in classifica”.