Mondiale 2022 – Il Senegal di Koulibaly vince contro il Qatar col risultato di 1-3

Alle 14 si sono sfidate Qatar e Senegal, con entrambe le squadre che dovevano rialzarsi dopo la sconfitta nella prima giornata del gruppo A. Il Qatar padrone di casa è stato sconfitto anche in questo match, e le speranze di qualficazione per i qatarioti sono ormai nulle, perché già eliminati. Il Senegal dell’ex Napoli Kalidou Koulibaly si è imposto all’Al Thumama Stadium col risultato di 1-3. A segno per i “Leoni della Taranga” un giocatore che gioca in Campania, l’attaccante della Salernitana Boulaye Dia ha infatti aperto le marcature al 41′ del primo tempo. Nel secondo tempo arriva il raddoppio del Senegal con Dièdhiou, e il Qatar a 10 minuti dalla fine riapre il match con il gol di Muntari. Nel finale Dieng ha siglato la rete dell’1-3 con cui si è chiusa la partita.