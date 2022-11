Qatar 2022, tifosi sauditi prendono in giro Messi e l’Argentina imitando Ronaldo

Clamorosa sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita ai Mondiali in Qatar. Non è bastato il gol di Messi: l’Albiceleste ha perso 2-1 contro la nazionale allenata da Renard. Come scrive Repubblica, fuori dallo stadio di Lusail, sede della partita, i tifosi sauditi hanno ironicamente preso in giro la Pulce e la nazionale argentina, imitando la tipica esultanza che fa Cristiano Ronaldo dopo ogni gol segnato. Un’ulteriore testimonianza della grande rivalità sportiva tra il fuoriclasse argentino e quello portoghese, due tra i calciatori più attesi di questo Mondiale.