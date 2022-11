Cabrini, ex giocatore italiano della Nazionale, è intervenuto durante la trasmissione di TMW Radio, parlando del Napoli di Spalletti. Queste le sue parole: “Solo il Napoli può perdere questo scudetto. Ho la Juve nel cuore e mi farebbe piacere tornare come dirigente. La Juventus attuale non può essere l’anti-Napoli a causa dei troppi punti di distacco in classifica. La squadra di Spalletti al momento è quella più completa”.