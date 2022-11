Serie A – Nella top 5 assistman di questo campionato ci sono Kvaratskhelia e Mario Rui

In questo inizio di stagione il Napoli sta viaggiando a delle medie stratosferiche, sia in termini di gol che di vittorie. I due giocatori del Napoli che hanno assistito di più in questa stagione sono Mario Rui e Kvaratskhelia. Dalla fascia sinistra partenopea arrivano molti corss, e in due gli assist forniti ai compagni sono ben 10, sono 5 per entrambi. La Serie A in un post dedicato su Twitter ha pubblicato gli tre nomi nella top 5 assist di questo inizio di stagione. Oltre al georgiano e al portoghese troviamo Milinkovic Savic a quota 7 assist, e Gerard Deulofeu a quota 6, ed entrambi anciticipano i due azzurri. Mentre al quinto posto a pari merito con i due del Napoli troviamo Nicolò Barella con 5 assist.