Bereszynski: “Zielinski per pure abilità è il migliore con cui io abbia mai giocato”

Il difensore della nazionale polacca e della Sampdoria Barotsz Bereszynski ha parlato ai microfoni dei media polacchi prima del Mondiale. Ai microfoni di Przewodniku Sportowy ha avuto parole di elogio per il centrocampista del Napoli e compagno di nazionale Zielinski. Queste le sue parole in merito all’ex Udinese: “Penso che in termini di pure abilità calcistiche Zielinski sia il miglior giocatore con cui io abbia mai giocato. Penso che a Napoli gioca in una posizione che gli dà molta fiducia, e questo poi lo fa vedere in campo”.