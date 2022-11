Longhi, voce delle telecronache di Sport Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue dichiarazioni: “Mio figlio è tifoso del Napoli, dai tempi in cui c’era Antonio Criscimanni in maglia azzurra. Non c’era ancora Maradona ma amava già i partenopei. Non so come sia possibile questa sua passione per il Napoli, non è campano. A Scuola erano tutti tifosi di Inter, Milan e Juventus e lui si è voluto distinguere, scegliendo il Napoli”.