Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato dei possibili colpi di calciomercato del futuro. Uno di questi è Lazar Samardzic dell’Udinese, che come riportato, non è seguito per gennaio, ma per giugno 2023. L’altro colpo potrebbe essere effettuato sempre in casa dei friulani. Infatti, si potrebbe aprire un tavolo per il classe 2006 Simone Pafundi, fresco di debutto con la Nazionale.