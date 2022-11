Badri Kvaratskhelia: “In Georgia ora tifano e guardano tutti il Napoli grazie a Kvicha”

Badri Kvaratskhelia, papà dell’esterno georgiano del Napoli Kvicha ha parlato ai microfoni de Il Mattino del figlio e del tifo che fanno per lui in Georgia. Attualmente il Napoli e soprattutto l’esterno azzurro sono molto seguiti, e i tifosi georgiani seguono molto le partite degli azzurri. Queste le parole di Badri a riguardo: “Kvicha è la personalità più importante ed influente della Georgia. Ora tutti tifano per il Napoli e sanno a memoria il calendario delle partite. Per la chiamata del Napoli ero al settimo cielo. In Georgia tutti amavano e amano Maradona, e pensare a mio figlio con la maglia di Diego, in quella città e nello stadio a lui intitolato era un sogno che si realizzava. Il furto dell’auto è una casa passata, ora lui è tranquillo ed è concentrato sul campo e pensa solamente a giocare con il Napoli. Per noi è stato un grande orgoglio vedere per Napoli la maglia di Maradona esposte al fianco di quelle di mio figlio”