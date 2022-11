Laudisa: “Osimhen piace a tanti club di Premier. Su Ronaldo al Napoli…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato a Radio CRC di varie tematiche, tra cui alcune riguardanti il Napoli.

Di seguito le sue parole: “Scudetto? Mancano tante giornate alla fine, il Milan come sottolineato da Maldini ha solo due punti in meno rispetto allo scorso anno, dunque i rossoneri hanno il dovere di crederci, malgrado la distanza di 8 punti, è la società che ha lavorato meglio sul mercato dopo il Napoli. Senza pensare a un calo clamoroso bisogna dare atto al fatto che al Milan molti giovani ancora non hanno trovato molto spazio, rispetto a quanto è accaduto al Napoli”.

Sul calciomercato: “CR7 ha preferito squadre di Premier al Napoli? Cristiano Ronaldo lo conosciamo, lui pensa ai record, dal punto di vista del gioco non è uno generoso. Osimhen può sollecitare l’interesse di molti club della Premier League, vedremo poi in estate cosa accadrà. Ho notato la differenza nel presidente azzurro ha una qualità nel ridurre i costi e di restare comunque su una soglia di competitività”.

“In questo momento Napoli e Milan sono gli esempi in Italia. Le nuove norme oggi guardano di più ai bilanci del calcio. Gli aiuti a livello finanziario nel futuro arriveranno a chi saprà non spendere soldi a casaccio”.