KKN – Demme potrebbe chiedere la cessione, il Napoli non vuole cederlo

Diego Demme è uno dei calciatori azzurri che ha trovato meno spazio quest’anno. Complice l’infortunio di inizio stagione e il rendimento sempre altissimo di Lobotka, l’italo tedesco non è riuscito a entrare nelle rotazioni di Spalletti e il suo futuro appare in bilico. Stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, a gennaio il centrocampista potrebbe anche chiedere di andare altrove per avere un minutaggio maggiore, ma la società azzurra farà di tutto per convincerlo a restare e scrivere la storia del Napoli con lo Scudetto, magari garantendogli anche un po’ di spazio in più.