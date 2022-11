UFFICIALE – Osimhen vince l’Emerging Player of the Year!

Come si apprende dal profilo Instagram ufficiale dei Globe Soccer Award, Osimhen ha vinto il premio di Emerging Player of the Year. Il Nigeriano ha battuto in finale il centrocampista del Barcellona Gavi e il pupillo di Ancelotti al Real Madrid Valverde. Un riconoscimento importante per il centravanti del Napoli che certifica ancora di più la sua crescita quest’anno, sia sul piano caratteriale che sul piano delle prestazioni. In attesa di sapere se anche Giuntoli vincerà il suo premio di Best Sporting Director, un azzurro raccoglie i primi frutti di un’annata fino ad adesso eccezionale.