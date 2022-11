Il Roma – Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli pronto ad accontentare il georgiano ma bisognerà attendere l’estate

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è sicuramente una delle priorità della società partenopea. I grandi club internazionali sono disposti a spendere cifre folli per assicurarsi il georgiano. Per questo motivo, l’obiettivo della dirigenza è quello di estendere il suo contratto, anche se per questo bisognerà attendere almeno l’estate. Ne ha parlato Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, attraverso il suo profilo Twitter. “Il Napoli vuole immediatamente gratificare Khvicha Kvaratskhelia, ma per rinnovare il contratto bisognerà aspettare almeno l’estate. Pronti da gennaio bonus personali con valenza retroattiva in attesa del nuovo accordo. Oggi guadagna circa 1.1 milioni con contratto fino al 2027”.

Il #Napoli vuole immediatamente gratificare Khvicha #Kvaratskhelia, ma per rinnovare il contratto bisognerà aspettare almeno l'estate. Pronti da gennaio bonus personali con valenza retroattiva in attesa del nuovo accordo. Oggi guadagna circa 1.1 milioni con contratto fino al 2027 — Giovanni Scotto (@scottotweet) November 17, 2022