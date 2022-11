CdM – Napoli, Zielinski rinnovo pronto anche per lui: le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi sul possibile rinnovo di contratto di Piotr Zielinski. Il centrocampista azzurro ha il contratto in scadenza nel 2024, e di certo la società partenopea non vuole lasciarlo andare.

“302 presenze, 6 gol (tre in Champions) e sette assist in stagione. L’anno scorso ha deluso, per sua stessa ammissione, quest’anno si sta assumendo anche le sue responsabilità in assenza dei big che hanno lasciato la maglia azzurra. Anche per lui, che compirà 28 anni a maggio, si parlerà di rinnovo, visto che il suo accordo è in scadenza nel 2024”. Si legge sul quotidiano.