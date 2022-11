I tre italiani del Napoli fanno bene anche in Nazionale! Le pagelle del CdS per loro

Ieri a Tirana si è disputata Albania-Italia, amichevole vinta dagli azzurri di Mancini per 3-1. In campo tre calciatori del Napoli di Spalletti: Raspadori, Di Lorenzo e Meret. I tre azzurri hanno disputato una buona partita, elogiati anche dal Corriere dello Sport. Meret prende un 7. Un tiro in porta dell’Albania nel primo tempo, un gol. E non può farci niente. Il suo lavoro inizia nella ripresa e lo fa bene, parando prima su Kumbulla, poi su Roshi. Nel finale diventa due volte decisivo, su Roshi e su Skuka. Anche per Di Lorenzo è un 7 Il gol è un classico per il modo in cui lo segna, col taglio al centro per rubare tempo e spazio a Lenjani. Attacca a buon ritmo. Anche Raspadori si prende un 7. Movimenti da giocatore d’attacco, proprio come vuole il ct. Gioca con i mediani e con gli esterni mettendoci scatto e tecnica. E’ bravo, ma soprattutto generoso, nell’azione e nell’assist per il 2-1 di Grifo, col quale ha un’intesa quasi naturale”.