GdS – Da gennaio in poi tutti gli scontri diretti saranno in casa, l’anno scorso non andò benissimo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli scontri diretti che da gennaio in poi attenderanno il Napoli. Secondo il quotidiano dal 12 gennaio invece, sfileranno a Fuorigrotta la Juventus e tutte le altre rivali per il tricolore e dunque nel girone di ritorno il fattore campo potrebbe risultare decisivo per la vittoria del campionato. Occhio però perché lo scorso anno il Napoli ha perso ben cinque gare davanti al pubblico amico. Dunque il recente passato deve far riflettere Spalletti e i suoi. Certe volte, se non si riesce a vincere è importante anche pareggiare ed evitare che il bottino pieno lo faccia l’avversario. Cosa che ad esempio sarebbe servita molto nel big match della passata stagione contro il Milan. Adesso però, il Napoli sembra decisamente più maturo e pronto ad affrontare anche quelle avversarie che hanno portato via punti da Fuorigrotta punti preziosi appena pochi mesi fa.