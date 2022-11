L’ex allenatore della Reggina Breda è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per elogiare capitan Di Lorenzo. Ecco le sue parole:

“Lui era nelle giovanili quando ero alla Reggina, ma lo seguivo con interesse. Giovanni è stato un vero fenomeno, c’ha creduto sempre dal primo giorno ed è stato seguito per bene dalle persone vicine. Ha messo rabbia e passione nella gavetta come spinta della sua carriera, non si è mai posto limiti per puntare sempre più in alto”.