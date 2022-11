L’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare dei rapporti con ADL. Ecco le sue parole:

“Non siamo mai riusciti a fare un affare io e De Laurentiis. Nonostante al Napoli piacessero Milito, Piatek, Kouamé, non siamo stati in grado. Non è facile parlare con ADL. Ci siamo anche beccati a Roma, ma non siamo riusciti a mai fare un’operazione insieme, eccetto Mesto e Pavoletti“.