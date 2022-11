L’ex allenatore Nando Orsi ha parlato ai microfoni di Radio Marte sul Napoli e su un eventuale mercato invernale. Ecco, di seguito le sue parole:

“Il Napoli non ha bisogno del mercato invernale. A gennaio non toccherei questa squadra, anche se giocatori come Di Lorenzo e Lobotka giocano sempre. Spalletti ha dimostrato che chi subentra si sente un titolarissimo. Le assenze per infortunio sono state tamponate in modo efficace dal mister“.