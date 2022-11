L’edizione odierna della Repubblica commenta così il match Napoli-Udinese; terminato con la vittoria degli azzurri. I partenopei hanno portato la vittoria a casa nonostante il grande brivido nel finale. Di seguito le parole del quotidiano:

“La partita di ieri era una trappola e il finale da brividi lo ha confermato, nel modo più indolore possibile: senza far danni e diventando allo stesso tempo una lezione per il futuro, in cui sarà proibito abbassare la guardia“.