Repubblica – Stadio Maradona, ADL strappa lo sconto Covid dal Comune ma ad una condizione: tutti i dettagli

Grazie agli sconti Covid sugli affitti concessi negli anni della pandemia, Aurelio De Laurentiis aveva strappato dal Comune di Napoli un significativo sconto pari a 800mila euro per l’affitto dello stadio Diego Armando Maradona. L’edizione odierna de La Repubblica fa luce sulla vicenda, riportando le parole del ragioniere generale dell’amministrazione comunale:

“La riduzione del canone di concessione dell’impianto per gli anni 2020 e 2021, operata al sensi del decreto legge per la sospensione delle attività sportive, comporta comunque riflessi, se pur in misura minima, sugli equilibri finanziari del bilancio comunale. Si punta dunque a rientrare nella correttezza dei rapporti di dare e avere, visto che il debito del Calcio Napoli nei confronti del Comune è pari a 3,4 milioni di euro, di cui 2,4 per il periodo Covid”.

Il ragioniere fa notare che l’applicazione dello sconto pattuito, in futuro, resterà subordinata al pagamento dei canoni precedenti impagati.

Il ragioniere poi spiega gli impatti dello sconto concesso sul bilancio comunale: “Nonostante la ridefinizione del canone per le tre stagioni, è stata comunque garantita l’intera copertura dei costi di gestione dello stadio per singola stagione sportiva; per il 2022 gli impatti negativi sono compensati dalle maggiori entrate dell’ente rispetto alla previsione”.