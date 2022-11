Gazzetta celebra l’undicesima vittoria del Napoli: “Azzurri sempre convincenti, ma ieri è stato evidente un problema”

Non poteva chiudersi in modo migliore il 2022 del Napoli: undicesima vittoria consecutiva e tre reti rifilate anche all’Udinese ‘ammazzagrandi’, con la squadra di Sottil che ha provato a riaprirla nel quarto d’ora finale, all’emergere dei primi segni di fatica della compagine Spallettiana. Il risultato finale è 3-2, con gli azzurri che difendono la vetta della classifica temporaneamente a +11 sulle inseguitrici. L’edizione odierna La Gazzetta dello Sport celebra così gli azzurri:

“Anche ieri la recita del Napoli è stata divertente: meno scintillante di altre, ma sempre convincente per il modo in cui i giocatori recitano alla perfezione il copione e sono padroni del palcoscenico. Contro l’Udinese c’è stato un solo problema: la capolista ha fatto calare il sipario con una mezzoretta di anticipo concedendo ai bianconeri di riaprire nel finale una partita già archiviata. Non si tratta però di una leggerezza, bensì un piccolo segnale di stanchezza mentale, totalmente normale visti i tanti impegni vicini.

Anche ad Anflied, nel ritorno con il Liverpool, era successa una cosa analoga: gli azzurri spensero la macchina quando fu chiaro che il Liverpool non avrebbe più potuto conquistare il primo posto nel girone. I goal subiti devono far riflettere Spalletti e tutto il Gruppo, il Napoli ha la maturità necessaria allo Scudetto, ma deve cercare di non ripetere due volte in poco tempo lo stesso errore…”