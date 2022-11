Sottil: “Non portiamo punti a casa ma abbiamo fatto una buona partita”

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese ha parlato al termine del match della sua squadra contro il Napoli in conferenza stampa. Queste le sue parole riguardo il match: “Venire qui non è semplice. C’era la prima in classifica con merito, forse il Napoli ti deve fare gol in un altro modo. Nel primo gol abbiamo fatto saltare Osimhen con troppa leggerezza, così come nel secondo gol. Peccato perché ad inizio ripresa la potevamo riaprire, e loro hanno fatto gol in contropiede. Nel finale c’è stata una prova di grande mentalità. Quando si subisce gol c’è sempre qualcosa che non è andato bene. Ci eravamo preparati sulle palle alte ad Osimhen, ha fatto un gran gol, anche se la palla non era veloce e si poteva gestire meglio. Bisogna rispettare l’avversario ma non avere paura. Success è un giocatore straordinario a tenere la palla e far salire i compagni. Col Napoli se ti abbassi troppo il gol lo prendi. Bravo Meret a fare il libero aggiunto in alcune situazioni”.