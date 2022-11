Lombardo in conferenza: “Il ritiro non sarà come quello estivo, si terrà a porte chiuse”

Nel corso della conferenza stampo dopo il match con l’Udinese è stato chiesto al mister Spalletti quando sarebbero ripresi gli allenamenti del Napoli. Mentre il mister azzurro rispondeva è intervenuto Nicola Lombardo, Head of Communication del Napoli. Queste le sue dichiarazioni in merito a un possibile ritiro in Turchia: “Non sarà un ritiro classico come quelli estivi, ci si allenerà a porte chiuse. Poi si parlerà con il mister e si vedrà se ci saranno le possibilità per allenamenti a porte aperte per i giornalisti che verranno. Non c’è nessuna ufficialità riguardo dove si terrà, fino a quando non si saprà qualcosa in più in merito non verrà ufficializzato, e vi daremo poi tutte le date. Può essere in Turchia se andiamo, ma se non ci sono ufficialità vuol dire che niente ancora è ufficiale“.