Kim su Instagram: “Mi scuso con i miei compagni e i tifosi. Gli errori mi renderanno migliore”

Kim Min Jae ha fatto benissimo in questo inizio di stagione, con delle ottime partite e si è rivelato una grande sicurezza per la squdra. Nel corso del match pomeridiano contro l‘Udinese c’è stato il primo errore del centrale sudcoreano nella sua avventura azzurra. Un errore che sul momento poteva costare caro visto che ha portato al 3-2 di Samardzic. Alla fine però non è pesato sull’esito della gara, ma nonostante questo il centrale in un post su Instagram si è scusato con i tifosi azzurri: “Vorrei esprimere le mie più profonde scuse ai miei compagni di squadra e ai tifosi. Avremmo potuto vincere solo grazie ai miei compagni di squadra. Gli errori mi renderanno solo più forte. La prossima volta aiuterò meglio la squadra. #forzanapolisempre“.