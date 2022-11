Nazionale – Ecco i convocati di mister Mancini per le amichevoli, ci sono 4 azzurri ed un ritorno top!

La Nazionale azzurra non si è qualificata per il Mondiale in Qatar che si disputerà nel corso del prossimo mese, per questo giocherà due amichevoli contro Albania e Austria. Il ct Mancini ha convocato ben 31 giocatori, e tra questi figurano 4 calciatori del Napoli di Luciano Spalletti, che sono Politano, Meret, DI Lorenzo e Raspadori. Nei convocati del mister azzurro c’è anche un ritorno eccellente, quello di Federico Chiesa, appena tornato dall’infortunio subito lo scorso anno. Questi i 31 convocati del ct azzurro:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Nicolò Zaniolo (Roma).