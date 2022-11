Boniek: “Il Napoli sembra una macchina perfetta questa stagione”

Zbingiew Boniek, ex calciatore e attualmente membro di spicco della federazione polacca ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della squadra azzurra. L’ex campione della Juve ha elogiato il grande lavoro che sta facendo la squadra e il mister, con complimenti sul gioco espresso. Queste le sue parole: “Giuntoli ha fatto un grande lavoro, anche se il Napoli è stato criticato per il suo mercato. Quest’anno sembra una macchina perfetta e si è guadagnato grande vantaggio per la vittoria finale. Questo Napoli gioca davvero bene”.